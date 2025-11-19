La piadina convince anche i francesi | tutela del nome vinto un ricorso
Forlì, 19 novembre 2025 – L’istituto Nazionale della Proprietà Industriale di Parigi dà ragione al Consorzio della Piadina Romagnola e boccia il tentativo di un’azienda svizzera che voleva impossessarsi del nome ‘Piadina’. La notizia arriva direttamente dalla Francia. Dove una società svizzera aveva registrato anni fa il marchio ‘Piadina’. Il Consorzio della Piadina Romagnola aveva però contestato quella registrazione, sostenendo che il “termine è generico e non può essere registrato come marchio”. Dopo un lungo contenzioso l’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale di Parigi ha accolto il ricorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
PIADIPIZZA IN FRIGGITRICE AD ARIA Pronta in 10 minuti! Tra tutte le ricette a base di piadina, la piadipizza è in assoluto la ricetta che più avete amato; questa versione in friggitrice ad aria vi farà PERDERE la testa! È BUONISSIMA, SOLO 196kcal a porzi - facebook.com Vai su Facebook
Piadina: la Francia blocca il marchio svizzero e tutela il nome originale - Parigi respinge il tentativo di una società svizzera di registrare "Piadina" come marchio privato: il nome resta generico e tutelato per tutti i produttori romagnoli ... Si legge su msn.com
Vittoria per la Piadina Romagnola IGP: annullata in Francia la registrazione del termine “piadina” - Il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP ha ottenuto un significativo successo internazionale in Francia. Secondo ilmetropolitano.it
La Piadina vince la causa in Francia: il suo nome non può diventare un marchio - Parigi dà ragione al consorzio di tutela romagnolo e boccia il tentativo di un’azienda svizzera che voleva impossessarsi della denominazione ... Secondo msn.com