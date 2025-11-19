La piadina convince anche i francesi | tutela del nome vinto un ricorso

Forlì, 19 novembre 2025 – L’istituto Nazionale della Proprietà Industriale di Parigi dà ragione al Consorzio della Piadina Romagnola e boccia il tentativo di un’azienda svizzera che voleva impossessarsi del nome ‘Piadina’. La notizia arriva direttamente dalla Francia. Dove una società svizzera aveva registrato anni fa il marchio ‘Piadina’. Il Consorzio della Piadina Romagnola aveva però contestato quella registrazione, sostenendo che il “termine è generico e non può essere registrato come marchio”. Dopo un lungo contenzioso l’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale di Parigi ha accolto il ricorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

