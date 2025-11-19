La partita Virtus - Maccabi Tel Aviv si è trasformata in un caso politico

Agi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - La partita di Eurolega Virtus - Maccabi Tel Aviv si sta già trasformando in un caso politico. La sfida di basket in programma il prossimo 21 novembre ha fatto scattare un braccio di ferro tra il governo e l'amministrazione cittadina. Al centro ci sono le manifestazioni che le associazioni pro - Palestina hanno indetto mettendo a serio rischio l'ordine pubblico. Lo sport c'entra poco quindi. Sindacati di base, movimenti Pro Palestina, collettivi e associazioni hanno annunciato l'intenzione di bloccare l'appuntamento atteso sul parquet del vecchio 'Madison' di Piazza Azzarita, il PalaDozza, richiamando in città circa 5000 manifestanti. 🔗 Leggi su Agi.it

la partita virtus maccabi tel aviv si 232 trasformata in un caso politico

© Agi.it - La partita Virtus - Maccabi Tel Aviv si è trasformata in un caso politico

Argomenti simili trattati di recente

partita virtus maccabi telLa partita Virtus - Maccabi Tel Aviv si è trasformata in un caso politico - La sfida di basket in programma il prossimo 21 novembre ha fatto scattare un braccio di ferro tra il ... Segnala msn.com

partita virtus maccabi telL’allarme del sindaco di Bologna per Virtus-Maccabi Tel Aviv: “Non ci sono le condizioni, cambiamo data e luogo” - “Come sindaco della città voglio ribadire la mia forte preoccupazione per lo svolgimento della partita Virtus- Da ilfattoquotidiano.it

partita virtus maccabi telVirtus-Maccabi Tel Aviv, braccio di ferro tra Bologna e il governo - "Come sindaco della città voglio ribadire la mia forte preoccupazione per lo svolgimento della ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Partita Virtus Maccabi Tel