AGI - La partita di Eurolega Virtus - Maccabi Tel Aviv si sta già trasformando in un caso politico. La sfida di basket in programma il prossimo 21 novembre ha fatto scattare un braccio di ferro tra il governo e l'amministrazione cittadina. Al centro ci sono le manifestazioni che le associazioni pro - Palestina hanno indetto mettendo a serio rischio l'ordine pubblico. Lo sport c'entra poco quindi. Sindacati di base, movimenti Pro Palestina, collettivi e associazioni hanno annunciato l'intenzione di bloccare l'appuntamento atteso sul parquet del vecchio 'Madison' di Piazza Azzarita, il PalaDozza, richiamando in città circa 5000 manifestanti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La partita Virtus - Maccabi Tel Aviv si è trasformata in un caso politico