La partita Virtus - Maccabi Tel Aviv si è trasformata in un braccio di ferro con il governo

Agi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - La partita di Eurolega Virtus - Maccabi Tel Aviv si sta già trasformando in un caso politico. La sfida di basket in programma il prossimo 21 novembre ha fatto scattare un braccio di ferro tra il governo e l'amministrazione cittadina. Al centro ci sono le manifestazioni che le associazioni pro - Palestina hanno indetto mettendo a serio rischio l'ordine pubblico. Lo sport c'entra poco quindi. Sindacati di base, movimenti Pro Palestina, collettivi e associazioni hanno annunciato l'intenzione di bloccare l'appuntamento atteso sul parquet del vecchio 'Madison' di Piazza Azzarita, il PalaDozza, richiamando in città circa 5000 manifestanti. 🔗 Leggi su Agi.it

la partita virtus maccabi tel aviv si 232 trasformata in un braccio di ferro con il governo

© Agi.it - La partita Virtus - Maccabi Tel Aviv si è trasformata in un braccio di ferro con il governo

Altre letture consigliate

partita virtus maccabi telConfermata la partita Virtus - Maccabi, il sindaco aveva chiesto il rinvio - In città sono attesi migliaia di attivisti pro Pal da tutta Italia. Scrive rainews.it

partita virtus maccabi telLa partita Virtus - Maccabi Tel Aviv si è trasformata in un caso politico - La sfida di basket in programma il prossimo 21 novembre ha fatto scattare un braccio di ferro tra il ... Riporta msn.com

partita virtus maccabi telL’allarme del sindaco di Bologna per Virtus-Maccabi Tel Aviv: “Non ci sono le condizioni, cambiamo data e luogo” - “Come sindaco della città voglio ribadire la mia forte preoccupazione per lo svolgimento della partita Virtus- Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Partita Virtus Maccabi Tel