La Palestina al XVII Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli con Francesca Albanese e Luisa Morgantini
Tempo di lettura: 3 minuti Tra le macerie di Gaza e i tentativi di raggiungere una ‘Pace’ che sembra impossibile, la questione palestinese torna al Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli nella giornata del 20 novembre con un approfondimento che intende riportare al centro dell’attenzione il “dramma infinito di un popolo perseguitato dal genocidio e dall’incalzare dell’esercito israeliano”. L’ultimo degli eventi internazionali in programma per questa edizione, dal titolo “La crisi dell’ordine mondiale e il futuro della Palestina”, si terrà a partire dalle 18.00 nello Spazio Comunale Piazza Forcella e riproporrà un confronto tra i protagonisti della storica serata del gennaio 2024 all’Istituto di Studi Filosofici di Napoli, quando fu presentato il libro “J’accuse” di Francesca Albanese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Gerusalemme, 21 ottobre – Nell’ambito della missione della Cooperazione Italiana in Palestina, guidata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e composta anche da Cassa Depositi e Prestiti e Protezione Civile, il Direttore dell’Ag - facebook.com Vai su Facebook
Terre promesse, terre rubate. Popoli senza pace: al via il XVII Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli - Terre che portano con sé la memoria di popoli che vedono negata la loro identità, eppure resistono per mostrare che il futuro del ... Scrive ilmattino.it
“Terre promesse, terre rubate. Popoli senza pace”, arriva il XVII Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli - Popoli senza pace”, attraversa le grandi contraddizioni del presente e mette a confronto le storie di tre popoli perseguitati ... Riporta 2anews.it
Napoli, il Festival del Cinema dei Diritti Umani racconta i “popoli senza pace” - È su questa frontiera della memoria e dell’identità che si muove la ... Si legge su pupia.tv