la palestina al xvii festival del cinema dei diritti umani di napoli con francesca albanese e luisa morgantini

Tra le macerie di Gaza e i tentativi di raggiungere una 'Pace' che sembra impossibile, la questione palestinese torna al Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli nella giornata del 20 novembre con un approfondimento che intende riportare al centro dell'attenzione il "dramma infinito di un popolo perseguitato dal genocidio e dall'incalzare dell'esercito israeliano". L'ultimo degli eventi internazionali in programma per questa edizione, dal titolo "La crisi dell'ordine mondiale e il futuro della Palestina", si terrà a partire dalle 18.00 nello Spazio Comunale Piazza Forcella e riproporrà un confronto tra i protagonisti della storica serata del gennaio 2024 all'Istituto di Studi Filosofici di Napoli, quando fu presentato il libro "J'accuse" di Francesca Albanese.

