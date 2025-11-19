La nomina | Marco sarà l’unico esponente del mondo della pallacanestro coinvolto dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 Belinelli protagonista ai Giochi come tedoforo
Di soddisfazioni, lo ha raccontato anche al Carlino, dove per un giorno ha indossato i panni di direttore, ne ha raccolte parecchie in una carriera incredibile. A Marco Belinelli sono mancati solo due aspetti: un riconoscimento, ovvero una medaglia, con la maglia azzurra e la partecipazione a un’edizione dei Giochi Olimpici. Nel 2004, quando l’Italia vinse uno storico argento, era già un talento, ma ancora troppo giovane (aveva solo 18 anni) e nel 2021, a Tokyo, l’autobus era già passato. Magari si toglierà qualche altra soddisfazione con la maglia azzurra in altra veste – ovviamente non da giocatore –, ma lo spirito olimpico lo potrà respirare, a pieni polmoni, grazie ai Giochi della neve, quelli che vanno sotto il nome di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
