La Nazione in versione digitale Un mese gratis su pc e tablet
PISTOIA Un’opportunità unica per essere sempre informati e conoscere le notizie dal mondo, i grandi fatti nazionali, ma anche cronaca, politica, economia, cultura e lo sport delle nostre città. È quella proposta da La Nazione che, in occasione del Black Friday, presenta ai suoi lettori un’imperdibile offerta: un mese di prova gratuita per leggere il quotidiano della tua città in versione digitale, sfogliabile da qualunque dispositivo, pc, tablet e smartphone e inoltre la possibilità di accedere con un clic a tutti i contenuti e le notizie del sito www.lanazione.it. Al termine del periodo di prova, l’abbonamento si rinnova al prezzo scontato di soli 12 euro al mese, invece di 19,90 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
«Non so dove fosse quella sera» ha detto il ct della Nazionale parlando del presidente del Senato. La versione di Ringhio sulle contestazioni in Moldova: perché secondo lui quel comportamento «non si poteva accettare» - facebook.com Vai su Facebook
La Nazione in versione digitale. Un mese gratis su pc e tablet - PISTOIA Un’opportunità unica per essere sempre informati e conoscere le notizie dal mondo, i grandi fatti nazionali, ma anche ... Lo riporta msn.com
Black Friday La Nazione. Un mese gratis il quotidiano in digitale - Un’opportunità unica per restare sempre informati e conoscere le notizie dal mondo, i grandi fatti nazionali, ma anche cronaca, politica, economia, cultura e lo sport della nostra città e di tutti i c ... Secondo msn.com