La nave che trasportava 5 tonnellate di cocaina bloccata in Sicilia | pene pesanti per 5 imputati
Trasportavano ben cinque tonnellate di cocaina dal valore di circa 850 milioni di euro su una nave cargo, la Plutus, che venne bloccata a Porto Empedocle e condotta a Termini Imerese dalla guardia di finanza di Palermo, che aveva così messo a segno uno dei più imponenti sequestri di polvere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Grazie alle nuove tecnologie moderne possiamo capire com’era la nave, cosa trasportava e forse anche perché è affondata. I dettagli. - facebook.com Vai su Facebook
Importante. La Romania sta evacuando in questi minuti la cittadina di Plauru dopo che un attacco di droni russi ha colpito e dato fuoco a una nave che trasportava GPL sulla sponda ucraina del Danubio. La nave, che sta ancora bruciando, secon Vai su X
La nave che trasportava 5 tonnellate di cocaina bloccata in Sicilia: pene pesanti per 5 imputati - Trasportavano ben cinque tonnellate di cocaina dal valore di circa 850 milioni di euro su una nave cargo, la Plutus, che venne bloccata a Porto Empedocle e condotta a Termini Imerese dalla guardia di ... Come scrive mondopalermo.it
La nave con 5 tonnellate di cocaina, pene pesanti ma niente associazione - u2028PALERMO – Il carico di droga era imponente – cinque tonnellate di cocaina stipate in una nave – ma neppure in secondo grado regge l’ipotesi di associazione a delinquere. Riporta livesicilia.it
Trasportano 5 tonnellate di cocaina ma vengono assolti per “stato di necessità”, appello della procura - La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha impugnato la sentenza con la quale il tribunale di Agrigento ha assolto dodici dei quindici imputati (difesi dagli avvocati Leonardo Marino, ... Si legge su canicattiweb.com