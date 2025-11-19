la morte di glenn in the walking dead e il colpo di scena della stagione 6

l’evoluzione delle morti in “the walking dead”. La serie televisiva “The Walking Dead” è nota per la frequente perdita di personaggi chiave, spesso molto amati dal pubblico. Questi episodi rappresentano momenti di forte impatto emotivo e sono spesso motivo di discussione tra gli appassionati. Tra le morti più traumatiche e memorabili, una si distingue come la più controversa e dolorosa, causando una profonda impressione sui fan. la morte di glenn: il momento più devastante della serie. la scena di negan e l’omicidio brutale. Il momento che ha segnato maggiormente gli spettatori è stato senza dubbio la morte di Glenn Rhee, vittima di Negan Smith nella première della settima stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

