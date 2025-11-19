La moglie ha le mestruazioni lui la riempie di botte perché non rimane incinta

Botte alla giovane moglie perché non rimaneva incinta: insulti, maltrattamenti e anche rapporti sessuali contro la sua volontà. È questo il quadro accusatorio mosso da una giovane donna (oggi ha 24 anni) di origini egiziane nei confronti dell'ex marito, suo connazionale di 30 anni: la denuncia è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

