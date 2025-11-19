La Michelin premia Ducasse a Napoli | una Stella per il ristorante del Romeo Collection

Il ristorante Alain Ducasse Napoli, ospitato al nono piano del Romeo Napoli nell’edificio firmato dall’architetto premio Pritzker Kenzo Tange, entra ufficialmente nella costellazione Michelin con la sua prima Stella. Per Romeo Collection, gruppo italiano dell’hôtellerie di lusso, si tratta di un traguardo strategico che rafforza la propria presenza nell’alta cucina internazionale. La filosofia Mediterranea secondo Ducasse. Appassionato da sempre del Mediterraneo, Alain Ducasse ha costruito il progetto gastronomico partendo dai prodotti simbolo del territorio campano: carciofo di Paestum, limoni di Sorrento, triglie locali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

