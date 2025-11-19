La mia Tempesta nel labirinto Perché è lì che ci perdiamo

Un capolavoro assoluto come "La Tempesta" di William Shakespeare messo in scena da un geniale regista come Alfredo Arias, con il suo stile unico e inconfondibile. Basterebbe questo per rendere imperdibile lo spettacolo che va in scena da oggi (ore 20.30) a domenica al Teatro delle Muse di Ancona. L’allestimento, coprodotto da Teatro Stabile di Catania, Marche Teatro, Tieffe Teatro e TPE, vanta le scene di Giovanni Licheri e i costumi di Daniele Gelsi. Sul palco Graziano Piazza, uno straordinario Prospero, e Guia Ielo, affiancati da Federico Fiorenza, Fabrizio Indagati, Franco Mirabella, Marcello Montalto, Luigi Nicotra, Lorenzo Parrotto, Alessandro Romano, Rita Fuoco Salonia, Rosaria Salvatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

