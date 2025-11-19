La mappa delle migliori steakhouse d' Italia | una fiamma anche nel salernitano

La geografia della ristorazione carnivora italiana aggiunge una nuova coordinata in provincia di Salerno. Nocera Inferiore entra nel ranking delle migliori 50 Steakhouse d'Italia, la classifica stilata annualmente dal network specializzato Braciamiancora. A conquistare l'ingresso nella lista per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altre letture consigliate

I migliori rooftop d'Europa! E sono TUTTI GRATIS! La mappa definitiva che cercavi, per foto uniche e momenti magici Quanti ne hai visitati? Facci sapere nei commenti il tuo preferito o se ne conosci di altri! #rooftop #terrazza #panorama #europa #travel36 - facebook.com Vai su Facebook

È uscita la più orientale delle guide firmate Gambero Rosso, che mappa l'Italia dei sushi bar in 230 indirizzi, bacchetta dopo bacchetta Vai su X

La mappa delle migliori steakhouse d'Italia: una "fiamma" anche nel salernitano - Il report 2026 di Braciamiancora premia l'ingresso della "Baraonda Braceria" nel ranking delle prime cinquanta. Lo riporta salernotoday.it

Le 50 migliori steakhouse d’Italia 2026: tre fiamme a Lombardia e Toscana che portano la brace a livelli superiori - Braciamiancora incorona «La Braseria», «Via di Guinceri» e «I Due Cippi». corriere.it scrive

Steakhouse, quali sono le 50 migliori d’Italia? La classifica 2026 - Braciamiancora, il network di riferimento per gli amanti della carne con oltre un milione di follower sui social e noto al pubblico per la pubblicazione di guide dedicate al settore, ha pubblicato ... Scrive msn.com