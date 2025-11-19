La mappa delle migliori steakhouse d' Italia | una fiamma anche nel salernitano

Salernotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La geografia della ristorazione carnivora italiana aggiunge una nuova coordinata in provincia di Salerno. Nocera Inferiore entra nel ranking delle migliori 50 Steakhouse d'Italia, la classifica stilata annualmente dal network specializzato Braciamiancora. A conquistare l'ingresso nella lista per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

mappa migliori steakhouse dLa mappa delle migliori steakhouse d'Italia: una "fiamma" anche nel salernitano - Il report 2026 di Braciamiancora premia l'ingresso della "Baraonda Braceria" nel ranking delle prime cinquanta. Lo riporta salernotoday.it

mappa migliori steakhouse dLe 50 migliori steakhouse d’Italia 2026: tre fiamme a Lombardia e Toscana che portano la brace a livelli superiori - Braciamiancora incorona «La Braseria», «Via di Guinceri» e «I Due Cippi». corriere.it scrive

mappa migliori steakhouse dSteakhouse, quali sono le 50 migliori d’Italia? La classifica 2026 - Braciamiancora, il network di riferimento per gli amanti della carne con oltre un milione di follower sui social e noto al pubblico per la pubblicazione di guide dedicate al settore, ha pubblicato ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mappa Migliori Steakhouse D