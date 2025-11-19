la magia di papadopoulos i corpi diventano strumenti

Il Festival Aperto – stasera alle 20.30 al Teatro Ariosto – propone il lavoro del coreografo greco Christos Papadopoulos, " My Fierce Ignorant Step ", un’opera intima e personale che esplora il legame profondo tra suono, parola e movimento. In scena dieci danzatori che trasformano il respiro in suono, la voce in gesto, e il movimento in un linguaggio condiviso. Papadopoulos si ispira ai ricordi sonori della sua infanzia, esperienze collettive che uniscono molti greci al destino del proprio paese, dando vita a una danza che cresce come un’onda, in un continuo fluire di energia, delicatezza e decisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

