‘La mafia non è musica’ al Palladium | memoria voce e resistenza

Venerdì 28 novembre, alle 19.30, il Teatro Palladium dell'Università Roma Tre ospita La mafia non è musica, un progetto che unisce arte e impegno civile attraverso la memoria di Peppino Impastato. Una serata che ricorda come i nomi vadano pronunciati, tramandati e difesi. E come la cultura possa dire no con la stessa intensità con cui genera bellezza. Protagonista è Luisa Impastato, nipote di Peppino, che ripercorre con autenticità e coraggio la vicenda dello zio, giornalista e attivista assassinato dalla mafia nel 1978.