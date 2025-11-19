‘La mafia non è musica’ al Palladium | memoria voce e resistenza
Venerdì 28 novembre, alle 19.30, il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre ospita La mafia non è musica, un progetto che unisce arte e impegno civile attraverso la memoria di Peppino Impastato. Una serata che ricorda come i nomi vadano pronunciati, tramandati e difesi. E come la cultura possa dire no con la stessa intensità con cui genera bellezza. LEGGI ANCHE: Roma accende il Natale con la Christmas Parade 2025, la più grande parata natalizia d’Europa Protagonista è Luisa Impastato, nipote di Peppino, che ripercorre con autenticità e coraggio la vicenda dello zio, giornalista e attivista assassinato dalla mafia nel 1978. 🔗 Leggi su Funweek.it
