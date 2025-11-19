La luce oltre il buio | il presepista casertano non vedente incanta Verona | FOTO

Casertanews.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo dello scorso anno a Roma, quando il suo presepe napoletano venne esposto sotto il celebre Colonnato di San Pietro, il maestro presepista Angelo Di Maio, non vedente e originario di Aversa, torna a stupire il pubblico con una nuova creazione presentata alla Mostra. 🔗 Leggi su Casertanews.it

