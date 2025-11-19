La luce oltre il buio | il presepe di Angelo Di Maio incanta la Mostra Internazionale di Verona
C’è anche il presepe di Angelo Di Maio, di Aversa, esposto nella Rassegna “Presepi dal Mondo a Verona”. Si tratta di una ricca esposizione di presepi e opere d’arte ispirati al tema della Natività organizzata dalla Fondazione Verona per l’Arena. Angelo Di Maio, fisioterapista non vedente con la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Un talento eccellente in grado di diffondere diffuso una bella luce artistica in una realtà già consolidata da oltre trent'anni. - facebook.com Vai su Facebook
