La luce oltre il buio | il presepe di Angelo Di Maio incanta la Mostra Internazionale di Verona

Casertanews.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è anche il presepe di Angelo Di Maio, di Aversa, esposto nella Rassegna “Presepi dal Mondo a Verona”. Si tratta di una ricca esposizione di presepi e opere d’arte ispirati al tema della Natività organizzata dalla Fondazione Verona per l’Arena. Angelo Di Maio, fisioterapista non vedente con la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

luce oltre buio presepeLa luce oltre il buio: il presepe di Angelo Di Maio incanta la Mostra Internazionale di Verona - C’è anche il presepe di Angelo Di Maio, di Aversa, esposto nella Rassegna “Presepi dal Mondo a Verona”. Secondo casertanews.it

luce oltre buio presepe“La luce oltre il buio”: il presepista casertano non vedente incanta Verona | FOTO - Alla Mostra Internazionale della Fondazione Verona per l’Arena l’opera del maestro non vedente aversano che trasforma la disabilità in arte ... Come scrive casertanews.it

luce oltre buio presepeLa luce oltre il buio: il presepe di Angelo Di Maio incanta la Mostra Internazionale dei presepi della Fondazione Verona per l’Arena - Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno a Roma, quando il suo presepe napoletano venne esposto sotto il celebre Colonnato di San ... sciscianonotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Luce Oltre Buio Presepe