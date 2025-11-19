La Live Communication Week torna a Roma per celebrare eccellenza settore eventi

19 nov 2025

(Adnkronos) – Tutto pronto per l'apertura della Live Communication Week. Promossa da Adc Group, con la creatività dell’agenzia Next Group e la collaborazione dell’Assessorato ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, la kermesse animerà l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone dal 19 al 22 novembre con la XXII edizione del Bea Italia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

