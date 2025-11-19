La linea del tecnico Zero clip e pochi post Social | stretta Vanoli Basta complicazioni

La stretta è stata decisa ed è balzata agli occhi attenti di chi frequenta il variegato mondo social viola. D’altra parte non è una novità che i social network non vadano a genio a Paolo Vanoli, che non ha neanche un profilo ufficiale nel quale condividere immagini e pensieri. Il tecnico da questo punto di vista è uomo d’altri tempi e una delle prime direttive date a squadra e club è stata proprio sulle condivisioni social, ormai ridotte al minimo. I tifosi però hanno potuto apprezzare - nella settimana che porta alla sfida contro la Juventus - una piccola apertura nella giornata di ieri, quando il profilo Instagram della Fiorentina è tornato a pubblicare una serie di immagini dell’ allenamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

