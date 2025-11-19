La Juve vuole tornare a vincere Chiellini | È ancora tutto in ballo Rinnovo Yildiz? C’è la volontà di proseguire

Torino, 19 novembre 2025 – La Juve vuole tornare a vincere. Ci proverà. Ha imbastito un nuovo corso dirigenziale con Damien Comolli amministratore delegato e Francois Modesto direttore tecnico, con un ruolo cardine anche per Giorgio Chiellini, oggi Director of Football Strategy, e l’ultimo tassello sarà il nuovo diesse, con Marco Ottolini in pole position. Si riparte da qui e da un nuovo allenatore in panchina, ovvero quel Luciano Spalletti chiamato a costruire un nuovo ciclo vincente in bianconero. Ma si sa, vincere non è mai facile e a fine stagione sono solo poche le società che possono griffarsi di un trofeo: la Juve deve provarci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

