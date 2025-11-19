La Juve balla sui centrocampisti Spalletti vuole un uomo di regia | ecco i nomi
Torino, 19 novembre 2025 – Manuel Locatelli non basta. Luciano Spalletti ha bisogno di un nuovo faro di centrocampo e la richiesta verso la dirigenza è l’innesto di un mediano per il mercato di gennaio. Si sa, con Lucio la regia di centrocampo è fondamentale, al Napoli c’era il sempre presente Lobotka, e anche alla Juve c’è bisogno di migliorare le rotazioni mediane con un giocatore di ordine e qualità, che possa abbassarsi e creare gioco nella costruzione da dietro. Le idee tecniche della società, però, si scontrano con le esigenze economiche, con paletti abbastanza ristretti a bilancio e imposti dal fair play finanziario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Che Juve si ritrova Spalletti? «Non è la più bella Juve che Spalletti potesse prendere: è un fatto. Parliamo di una squadra senza campioni. Questa rosa non può vincere. E sul mercato si poteva costruire meglio. Non è solo quest’estate il problema, da tempo ci - facebook.com Vai su Facebook
La Juve balla sui centrocampisti, Spalletti vuole un uomo di regia: ecco i nomi - Con il nuovo tecnico si cerca un faro di centrocampo, tanti i nomi sul taccuino: si parte da Bernabè, si passa da Hjulmand e si finisce con Hojbjerg. Segnala sport.quotidiano.net
Spalletti: "Juve, zero presunzione. Lotta Scudetto? Ci crediamo. Napoli, Vlahovic e Koopmeiners..." - Via Tudor, dentro Spalletti: dopo un inizio di stagione a dir poco deludente, la Juve ha deciso di cambiare per provare a dare una svolta. Da tuttosport.com
Juventus, centrocampista cercasi: i tre nomi fatti da Spalletti - Inizia una nuova era in casa bianconera dopo l’esonero lampo di Igor Tudor. Come scrive calciomercato.it