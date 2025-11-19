La Juve balla sui centrocampisti Spalletti vuole un uomo di regia | ecco i nomi

Torino, 19 novembre 2025 – Manuel Locatelli non basta. Luciano Spalletti ha bisogno di un nuovo faro di centrocampo e la richiesta verso la dirigenza è l’innesto di un mediano per il mercato di gennaio. Si sa, con Lucio la regia di centrocampo è fondamentale, al Napoli c’era il sempre presente Lobotka, e anche alla Juve c’è bisogno di migliorare le rotazioni mediane con un giocatore di ordine e qualità, che possa abbassarsi e creare gioco nella costruzione da dietro. Le idee tecniche della società, però, si scontrano con le esigenze economiche, con paletti abbastanza ristretti a bilancio e imposti dal fair play finanziario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

