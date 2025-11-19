La guerra segreta della Cia in Afghanistan | semi modificati per sabotare l’oppio
L'Afghanistan non fa notizia. O meglio, non più. Dopo il ritorno dei talebani a Kabul, l'attenzione degli Stati Uniti (e della comunità internazionale) si è rivolta altrove: dall'Europa orientale al Medio Oriente e al Mar Cinese Meridionale passando più di recente per l'area dei Caraibi. Gli Stati Uniti sembrano aver voluto rimuovere così il ricordo del loro intervento militare più lungo durante il quale, tra il 2001 e il 2021, hanno cercato di tenere a bada gli studenti coranici, sconfiggere i terroristi e completare la stabilizzazione politica del Paese. Impossibile dimenticare però che, appunto, per una ventina di anni le amministrazioni Usa hanno rivolto il massimo interesse alle notizie che giungevano da Kabul scommettendo sul successo dell'operazione di nation building in terra afghana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
