La guerra ibrida ha già colpito l' Italia

Lunedì Guido Crosetto ha portato al Consiglio supremo di difesa un documento che, per una volta, non parla per eufemismi: si intitola “Il contrasto alla guerra ibrida: una strategia attiva”, ed è un non-paper politico prima ancora che tecnico. Ora verrà mandato alle Camere. Qui proviamo a raccontare che cosa c’è dentro, in versione “spiegato facile”, come resoconto ragionato utile anche a chi continua a dire che sono tutte esagerazioni e che in fondo non ci riguarda. Il punto di partenza è semplice e brutale: secondo il ministro, non stiamo “rischiando” una guerra ibrida, ci siamo già dentro. Non è la terza guerra mondiale con i carri armati ai confini, ma un conflitto continuo, giorno e notte, che ha come obiettivi le nostre infrastrutture, i servizi essenziali, le catene di approvvigionamento, il sistema bancario, perfino i dati su cui si basano pensioni e stipendi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

