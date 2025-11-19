La guerra ibrida ha già colpito l' Italia

Ilfoglio.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì Guido Crosetto ha portato al Consiglio supremo di difesa un documento che, per una volta, non parla per eufemismi: si intitola “Il contrasto alla guerra ibrida: una strategia attiva”, ed è un non-paper politico prima ancora che tecnico. Ora verrà mandato alle Camere. Qui proviamo a raccontare che cosa c’è dentro, in versione “spiegato facile”, come resoconto ragionato utile anche a chi continua a dire che sono tutte esagerazioni e che in fondo non ci riguarda. Il punto di partenza è semplice e brutale: secondo il ministro, non stiamo “rischiando” una guerra ibrida, ci siamo già dentro. Non è la terza guerra mondiale con i carri armati ai confini, ma un conflitto continuo, giorno e notte, che ha come obiettivi le nostre infrastrutture, i servizi essenziali, le catene di approvvigionamento, il sistema bancario, perfino i dati su cui si basano pensioni e stipendi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la guerra ibrida ha gi224 colpito l italia

© Ilfoglio.it - La guerra ibrida ha già colpito l'Italia

Altri contenuti sullo stesso argomento

guerra ibrida ha gi224Guerra ibrida. L’allarme di Crosetto: "Rischi catastrofici" - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, non ha dubbi: la minaccia ibrida è una minaccia reale e può portare "rischi catastrofici". Lo riporta quotidiano.net

guerra ibrida ha gi224Così l'Italia si prepara a rispondere alla guerra ibrida: il non-paper di Crosetto - Un documento portato dal ministro al Consiglio supremo di difesa risponde a queste domande. ilfoglio.it scrive

guerra ibrida ha gi224L'Italia contro la Guerra Ibrida, Crosetto: "Serve potenziare le difese" - Nel corso della riunione del Consiglio Supremo della Difesa, il Governo ha annunciato le proprie proposte per contrastare eventuali attacchi cibernetici lanciati da Mosca ... Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Guerra Ibrida Ha Gi224