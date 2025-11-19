Le Olimpiadi invernali presumibilmente avranno un impatto positivo sui flussi turistici verso Milano e la Lombardia. Buona parte di quei turisti sceglieranno di stare in un appartamento affittato anziché in hotel. Per facilitare la vita a locatari e locatori, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato provvedimenti contro le “lock box”, le cassette automatiche che contengono le chiavi per consentire il check-in autonomo degli ospiti negli affitti brevi. Milano non è la prima città a emettere ordinanze simili: Roma e Firenze hanno fatto lo stesso, rimuovendo centinaia di lock box. Perfino il governo aveva tentato di intervenire, attraverso una circolare del Viminale successivamente annullata dal Tar perché manifestamente “debole e sproporzionata”; senza contare l’aumento della cedolare secca per le locazioni brevi effettuate attraverso piattaforme online. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La guerra di Milano alle lock box, e il danno a carico dei consumatori