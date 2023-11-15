Padovano netto sulla crisi in casa Juve: «Non arrivano cross in ...Juventus Women Lione 3-2 LIVE: Katoto accorcia ancoraIncidente in tangenziale, traffico bloccatoCento grammi di "coca" in macchina, arrestatiRiprende la Stagione dell'Orchestra con un omaggio a Dukas, Franck e ...Mozione sullo "scranno" in Consiglio e insulti, il caso finisce in ...Rio Torto, effettuate le prove di carico sul nuovo tratto del viadottoI danzatori di Kataklò in scena con "Aliena" al Comunale di Carpi‘Il libro segreto di CasaPound’, al Palazzo Europa l'inchiesta di ..."Piacere, Denaro", la parità economica protagonista al BPER Forum"Qui per caso", Gero Guagliardo presenta il suo libro alla Biblioteca ...Veroli contro la violenza di genereAlatri, a Tecchiena sul ring "Fight for lilt - lotta per la ricerca"Frosinone, "Magic Show" spettacolo di magia comicaAnagni, in scena a Casa Barnekow “Il dolore”Ferrari derubata da Aston Martin: contatti con Leclerc. E lo sponsor ...'Le tigri amate da Putin terrorizzano i villaggi, simbolo del ...Android 17, arrivano prove concrete: cosa si è scoperto in meritoOttavia Piccolo racconta Matteotti: “Anatomia di un fascismo” per la ...Schlein: Meloni al Quirinale "doveroso"Collovati: “Con Allegri il Milan può arrivare tra le prime tre. Se a ...FOCUS – PALLAVOLO. Leonel Marshall: a 46 anni rilancia la leggenda ...LIVE Juventus-Lione 3-2, Champions League calcio femminile in ...LIVE Conegliano-Busto Arsizio 0-0, A1 volley femminile 2026 in ...Filippo Volandri: “Berrettini è fatto per la Davis. Cobolli? Mi è ...Hellas Verona vs Parma, dodicesima giornata Serie A 2025/2026: le ...Sampdoria, interesse dall’estero e dall’Italia per la società ...La morte pianificataMigranti, l’asse Meloni-Ue passa per il Piano Mattei. E Piantedosi ...Veleni a Buckingham Palace: William scalpita per subentrare a Carlo e ...FdI: “Il caso Garofani è chiuso”. Ma è giallo su una registrazione ...Frode milionaria scoperta in Abruzzo: scatta maxisequestro da 3,5 ...Torna in Italia dopo l’espulsione: arrestato trentenne nella zona ...Scontro infuocato in Consiglio: caos sul maxi debito del Giro ...Jean Claude Andruet: classe e fantasiaScontro tra marvel e godzilla supera il finale di avengers endgameMiniserie netflix agghiacciante e imprevedibile: tensione pura ...Perché non ci sono nuovi episodi di chicago stasera e quando tornano ...Serie crime di Taylor Sheridan e Sylvester Stallone in fase di ...Sophie baek di bridgerton stagione 4: primo sguardo esclusivoEros Ramazzotti annuncia il nuovo album: "Una Storia Importante". ...Così è nata la nuova fabbrica di batterie BmwCode e rabbia ai centri per l’impiego, la Regione finisce nel mirinoZanetti, nuovo riconoscimento in arrivo per il vicepresidente ...Cristiano Ronaldo e il selfie dell’anno, l’ex Juve ospite di Trump. ...Plusvalenze fittizie, UFFICIALE Udinese: “Richiesta di rinvio a ...Guerra in Ucraina, il piano top secret degli Usa per la paceFamiglia Rana conquista la seconda stella Michelin, eccellenza ...Punto di primo intervento di Sacile verso la chiusura: "I servizi ...Bte, il turismo accessibile come leva di giustizia sociale Allarme sicurezza, Meli: "Videosorveglianza e forze dell’ordine per ...A Sulbiate i mercatini di NataleBoccia rimette in riga Gasparri: "Per l'antimafia gli unici ...Medicina, debutta il semestre aperto: a Bologna iscrizioni sotto la ...Primo appello del semestre filtro di Medicina 20 novembre, cosa ...Natale ad Arezzo: gestione del traffico copia-incolla dal 2014Alma LED premiata come “Private Equity Mid-Cap Law Firm of the Year” ...Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera verso la rottura? Il ...Roma, donna accoltellate sul Gra: uomo bloccato dalla poliziaSabotaggio Nord Stream, Cassazione: “Ok a consegna Kuznietsov a ...Noemi Riccardi uccisa dal fratello, i vicini: «Litigavano di ...Meloni al Quirinale, Schlein: “Governo ossessionato dai complotti, ...Uccide a coltellate la sorella di 23 anni a Napoli, poi videochiama ...Coppa Davis, Italia in semifinale! Cobolli liquida la pratica Misolic ...Modric Milan, è tornato a Milanello: il fuoriclasse croato ha ripreso ...La Camera approva: è stupro se manca consenso libero e presenteDavis, l'Italia batte l'Austria 2-0 e vola in semifinale contro il ...Donna accoltellata sul Gra a Roma, fermato il compagno che era fuggitoSchianto devastante in A1: camionista abruzzese perde la vita sul ...Violenta aggressione in centro: tunisino allontanato subito da TeramoBlitz notturno a Montesilvano: scoperta mini centrale di spaccio in ...Finalmente Tom Cruise ha un suo Oscar, ricevuto nella cerimonia più ...Lucca, l’addio al Napoli è bloccato dalla norma FIFA: il nodo dei 36 ...La forza di una donna 2 anticipazioni turche scopri chi è davvero ...La bestia in me svela il colpo di scena sorprendente in un thriller ...Perché captain america ha scelto gli avengers invece dell esercito ...Fallout 4 misery island: espansione gratuita con nuove mappe missioni ...Perché non ci sono nuovi cambi di marcia stasera stagione 2 episodio ...Leuven-Roma Femminile, Rossettini: “Dragoni titolare, il cammino non ...De Leo, ct Malta: “Mihajlovic lo porto dentro di me, sempre. Con la ...Il fenomeno Labubu arriva al cinema? Ecco tutto ciò che sappiamoInter Milan, anche i big dei rossoneri tornano a Milanello: buone ...Juventus Women Lione 3-1 LIVE: Chawinga la riapre, traversa di ShraderSabatini tuona contro Comolli e gli algoritmi: «Ha preso Zhegrova ...Medio Oriente, cancellato colloquio Wtikoff -HamasCrisi Polonia-Russia dopo sabotaggio a ferrovie polaccheLecce, madre uccide il figlio piccolo e si suicidaQuirinale-Chigi. Meloni sale al ColleUcraina, il piano top secret di TrumpConsiglio regionale, Nucera capo di gabinetto e Cannizzaro sua vice: ...Carmen Consoli dipinge la Meloni come un pupazzetto ...Cobolli porta l’Italia in semifinale di Coppa Davis: ...Qual è l’orario migliore per cenare in inverno secondo la ...Rosanna Banfi annuncia il ritorno del tumore: “Dopo 16 anni si è ...Usa, il VIDEO di quando ex agente CIA Stockwell svelò segreti CHOC ...Milan, Collovati spiega quali sono le differenze tra i derby di ...LIVE Juventus-Lione 3-1, Champions League calcio femminile in ...Curling, l’Italia punta in alto agli Europei: Retornaz e compagni ...LIVE Conegliano-Busto Arsizio 0-0, A1 volley femminile 2026 in ...Asia D’Amato si racconta: dolore, coraggio e una rinascita da ...Asia D’Amato si racconta: dolore, coraggio e una rinascita da ...Flavio Cobolli si emoziona in Coppa Davis: “Il giorno più bello della ...Chi sono tutte le ex famose di Eros Ramazzotti, da Michelle Hunziker ...Eros Ramazzotti e il presunto flirt con Sofia Costantini: “Il bacio ...Chi è Raffaella Ferrari, la moglie riservatissima di Luca Laurenti: ...Chi sono i cinque figli di Paolo Bonolis (avuti da due donne diverse)Ecco tutte le ex famose di Paolo Bonolis, da Laura Freddi a Sonia ...Harry Potter, Daniel Radcliffe ha scritto una lettera al nuovo attore ...Stargate, Amazon produrrà una nuova serie Tv basata sul franchise di ...Insegnare le competenze di base: cinque nuove guide della Commissione ...Mangiano al ristorante di sushi e non pagano il conto da 150 euro, ...Atalanta, Raffaele Palladino presenta la sua Dea: “Voglio intensità, ...Juventus: Roggi su SpallettiL’Ucraina sventrata da PutinSchlein rimedia al mancato incontro con Abu Mazen: al Nazareno Yossi ...Trump saluta Elon Musk con un buffetto alla cena di Gala in onore di ...Ex Ilva, l’occupazione paralizza il Ponente. Salis scrive a Urso. La ...Ex Ilva, prosegue nella notte il presidio dei lavoratori. Il fatto ...Donna accoltellata sul Grande raccordo a Roma, arrestato il compagno“I tuoi luoghi recenti” è in rollout per tutti su Google MapsInter-Milan, derby da protagonisti: da Thuram a Leao, ecco chi può ...Comolli, quando la modernità non è sinonimo di innovazioneMaria Rosaria possibile uscita da Amici 25 leads to emotional farewellSquid game remake americano di david fincher più vicino che maiSquid game the challenge stagione 2 vincitrice perla figuereo i suoi ...Consigli di martin campbell a denis villeneuve su james bondDave bautista trap house migliora il punteggio di rotten tomatoes ...Cammina 2 minuti e scopri se il tuo cervello sta invecchiando prima ...Amici 25, Maria Rosaria in lacrime: le forti parole di sua mammaAlphaProof di DeepMind: l’IA che conquista l’argento alle Olimpiadi ...La Forza Di Una Donna 2, Anticipazioni Turche: Ecco Chi E’ Davvero ...Palladino: "Tante chiamate, ma aspettavo l'Atalanta. Voglio una ...Cobolli schianta Misolic: Italia in semifinale con un Flavio ...Lazio, il nuovo falconiere è già un caso: sui social vecchi post ...Selvaggia Lucarelli sbotta dopo la Stories sfogo di Barbara d’Urso: ...Collovati gioca Inter Milan in anticipo: «Ecco che derby mi aspetto, ...Allenamento Juve, rientrano tutti i Nazionali. C’è un’assenza di ...Juventus Women Lione 3-0 LIVE: occasione per Dumornay in avvio di ...Erdogan: "La Turchia è sempre pronta a discutere con la Russia"Accoltellata si lancia dall'auto sul raccordo anulare: l'ex compagno ..."Buratto, Fili, Bastoni", Caracciolo: "Un'esposizione emozionante che ...Riforma di Castore, l'ingegnere Costantino appena nominato valuta le ...Parma, intesa vicina per GuaitaLegionella a San Siro, la mappa del contagio. Scendono a 7 le persone ...Viale Marconi, incendio in un appartamento: sei persone intossicateApprofitta dell'inventario e ruba nel magazzino di un supermercato, ...Risonanze la rassegna di Dimensioni musicaliLe notizie più importanti di oggi 19 novembre 2025 a Latina e in ...Fermati in auto con decoder per le centraline e chiavi: quattro ...Restano gravissime le condizioni della 26enne finita con l'auto ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
La Camera approva: è stupro se manca consenso libero e presente

La Camera approva: è stupro se manca consenso libero e presente

Approvata all’unanimità con 227 voti a favore e nessun contrario; il testo passa al Senato per la s... ► ilfogliettone.it

Frosinone, "Magic Show" spettacolo di magia comica

Frosinone, "Magic Show" spettacolo di magia comica

Pronti a vivere uno spettacolo di magia comica che possa far sorridere grandi e piccini? Appuntame... ► frosinonetoday.it

Stargate, Amazon produrrà una nuova serie Tv basata sul franchise di fantascienza

Stargate, Amazon produrrà una nuova serie Tv basata sul franchise di fantascienza

Secondo quanto appreso da Variety, Amazon sta ufficialmente procedendo con una nuova serie TV “Star... ► metropolitanmagazine

FOCUS – PALLAVOLO. Leonel Marshall: a 46 anni rilancia la leggenda del volley in A2

FOCUS – PALLAVOLO. Leonel Marshall: a 46 anni rilancia la leggenda del volley in A2

Leonel Marshall si racconta senza filtri: dal suo salto da record, ai grandi successi con Piacenza, ... ► oasport.it

Qual è l’orario migliore per cenare in inverno secondo la scienza: gli effetti sul metabolismo

Qual è l’orario migliore per cenare in inverno secondo la scienza: gli effetti sul metabolismo

Diversi studi suggeriscono che anche il metabolismo segua il ritmo circadiano, ma soprattutto in in... ► fanpage.it

Guerra in Ucraina, il piano top secret degli Usa per la pace

Guerra in Ucraina, il piano top secret degli Usa per la pace

L’amministrazione Trump, secondo quanto riferito da Axios sulla base di contatti riservati tra inte... ► lettera43.it

Chi sono tutte le ex famose di Eros Ramazzotti, da Michelle Hunziker a Dalila Gelsomino

Chi sono tutte le ex famose di Eros Ramazzotti, da Michelle Hunziker a Dalila Gelsomino

Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli sono le ex mogli di Eros Ramazzotti, che l’hanno reso padr... ► metropolitanmagazine

Lucca, l’addio al Napoli è bloccato dalla norma FIFA: il nodo dei 36 milioni

Lucca, l’addio al Napoli è bloccato dalla norma FIFA: il nodo dei 36 milioni

Lorenzo Lucca difficilmente lascerà il Napoli a gennaio. La normativa FIFA (circolare n. 1796) vie... ► napolissimo.it

Atalanta, Raffaele Palladino presenta la sua Dea: “Voglio intensità, sacrificio, dedizione: il dna dei bergamaschi”

Atalanta, Raffaele Palladino presenta la sua Dea: “Voglio intensità, sacrificio, dedizione: il dna dei bergamaschi”

Bergamo, 19 novembre 2025 – “Voglio intensità, sacrificio, dedizione al lavoro e voglia di comba... ► sport.quotidiano.net

Davis, l

Davis, l'Italia batte l'Austria 2 0 e vola in semifinale contro il Belgio. Cobolli domina contro Misolic

Un punto senza brividi per Flavio Cobolli nel secondo match dei quarti di finale di Coppa Davis tra ... ► iltempo.it

Allenamento Juve, rientrano tutti i Nazionali. C’è un’assenza di lusso: il motivo è legato all’ultimo impegno in amichevole. Ecco chi è

Allenamento Juve, rientrano tutti i Nazionali. C’è un’assenza di lusso: il motivo è legato all’ultimo impegno in amichevole. Ecco chi è

di Redazione JuventusNews24Allenamento Juve, rientrati tutti i Nazionali. Manca un giocatore all’app... ► juventusnews24.com

"Piacere, Denaro", la parità economica protagonista al BPER Forum

"Piacere, Denaro", la parità economica protagonista al BPER Forum

Che rapporto abbiamo con il denaro? Perché ci sembra spesso un argomento scomodo, da evitare, sopr... ► modenatoday.it

Inter Milan, anche i big dei rossoneri tornano a Milanello: buone notizie per Allegri su Modric

Inter Milan, anche i big dei rossoneri tornano a Milanello: buone notizie per Allegri su Modric

di Redazione Inter News 24Inter Milan, anche i big dei rossoneri tornano a Milanello: buone notizie ... ► internews24.com

LIVE Juventus Lione 3 1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Chawinga accorcia le distanze!

LIVE Juventus Lione 3 1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Chawinga accorcia le distanze!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68? Miracolo di Peyraud-Magnin dopo un colpo di testa di ... ► oasport.it

Quirinale Chigi. Meloni sale al Colle

Quirinale Chigi. Meloni sale al Colle

La Presidente del Consiglio si è recata al Colle dopo indiscrezioni di stampa sulle presunte manovr... ► tv2000.it

La bestia in me svela il colpo di scena sorprendente in un thriller di netflix

La bestia in me svela il colpo di scena sorprendente in un thriller di netflix

analisi delle produzioni Netflix 2025: il ritorno di Brittany Snow e le sue interpretazioni Il pano... ► jumptheshark.it

Juventus: Roggi su Spalletti

Juventus: Roggi su Spalletti

Roggi, voce Viola: “Spalletti alla Juve mi fa strano” Moreno Roggi non nasconde la sorpresa. A “Il... ► ilprimatonazionale.i

FdI: “Il caso Garofani è chiuso”. Ma è giallo su una registrazione audio del consigliere del Quirinale

FdI: “Il caso Garofani è chiuso”. Ma è giallo su una registrazione audio del consigliere del Quirinale

Il giorno dopo lo scoppio del “caso Garofani”, Giorgia Meloni sale al Colle per incontrare il pres... ► secoloditalia.it

Scontro infuocato in Consiglio: caos sul maxi debito del Giro d’Abruzzo

Scontro infuocato in Consiglio: caos sul maxi debito del Giro d’Abruzzo

L'Aquila - Tensioni in aula per il debito fuori bilancio da oltre 2 milioni destinato a Rcs Sport, ... ► abruzzo24ore.tv

Viale Marconi, incendio in un appartamento: sei persone intossicate

Viale Marconi, incendio in un appartamento: sei persone intossicate

Paura in viale Marconi per un incendio divampato all'interno di un appartamento al primo piano di ... ► livornotoday.it

Scontro tra marvel e godzilla supera il finale di avengers endgame

Scontro tra marvel e godzilla supera il finale di avengers endgame

lo scontro epico dei film marvel: un confronto tra battaglie cinematografiche e fumettistiche Le pr... ► jumptheshark.it

Dave bautista trap house migliora il punteggio di rotten tomatoes dopo adattamento di game of roses

Dave bautista trap house migliora il punteggio di rotten tomatoes dopo adattamento di game of roses

Il debutto nelle sale di Trap House segna un importante riscatto per l’attore Dave Bautista, dopo i... ► jumptheshark.it

Rosanna Banfi annuncia il ritorno del tumore: “Dopo 16 anni si è ripresentato”

Rosanna Banfi annuncia il ritorno del tumore: “Dopo 16 anni si è ripresentato”

"Questa volta ha scelto un’altra stanza della mia casa" ha detto Rosanna Banfi annunciando il ritor... ► ildifforme.it

Ucraina, il piano top secret di Trump

Ucraina, il piano top secret di Trump

In Ucraina attacco con droni e missili russi. Decine di vittime mentre Donald Trump starebbe prepar... ► tv2000.it

Chi sono i cinque figli di Paolo Bonolis (avuti da due donne diverse)

Chi sono i cinque figli di Paolo Bonolis (avuti da due donne diverse)

Stefano, Martina, Silvia, Davide e Adele, sono i figli di Paolo Bonolis arrivati dai matrimoni con ... ► metropolitanmagazine

Boccia rimette in riga Gasparri: "Per l

Boccia rimette in riga Gasparri: "Per l'antimafia gli unici impresentabili in Puglia sono del tuo partito"

Le parole pronunciare dal senatore Maurizio Gasparri durante la tappa foggiana del tour elettorale... ► foggiatoday.it

Filippo Volandri: “Berrettini è fatto per la Davis. Cobolli? Mi è piaciuto l’approccio, avversario sottacqua”

Filippo Volandri: “Berrettini è fatto per la Davis. Cobolli? Mi è piaciuto l’approccio, avversario sottacqua”

L’Italia ha sconfitto l’Austria per 2-0 e si è qualificata alle semifinali della Coppa Davis, la ma... ► oasport.it

Veleni a Buckingham Palace: William scalpita per subentrare a Carlo e fa infuriare Camilla

Veleni a Buckingham Palace: William scalpita per subentrare a Carlo e fa infuriare Camilla

Un re Carlo malato e dal carattere debole, a cui William non vede l’ora di subentrare. Una notizia ... ► secoloditalia.it

Maria Rosaria possibile uscita da Amici 25 leads to emotional farewell

Maria Rosaria possibile uscita da Amici 25 leads to emotional farewell

Una delle protagoniste di Amici 2025 sta affrontando una delle sfide più intense del suo percorso f... ► jumptheshark.it

AlphaProof di DeepMind: l’IA che conquista l’argento alle Olimpiadi della Matematica e cambia il futuro della ricerca

AlphaProof di DeepMind: l’IA che conquista l’argento alle Olimpiadi della Matematica e cambia il futuro della ricerca

L’Intelligenza Artificiale non è più solo generazione di testo o previsione statistica. Con AlphaPr... ► pantareinews.com

'Le tigri amate da Putin terrorizzano i villaggi, simbolo del collasso ecologico', articolo de La Stampa scritto da comici o giornalisti? Quante risate faranno in Russia!

"Un’ombra antica si aggira di nuovo tra i villaggi della taiga. Quasi estinte a metà del secolo sc... ► ilgiornaleditalia.it

Amici 25, Maria Rosaria in lacrime: le forti parole di sua mamma

Amici 25, Maria Rosaria in lacrime: le forti parole di sua mamma

Nel nuovo daytime di Amici 25 la storia di Maria Rosaria Dalmonte prende una svolta emotiva. Le mae... ► anticipazionitv.it

Famiglia Rana conquista la seconda stella Michelin, eccellenza veronese nel cuore dell’Oasi del Feniletto

Famiglia Rana conquista la seconda stella Michelin, eccellenza veronese nel cuore dell’Oasi del Feniletto

Il Ristorante Famiglia Rana, immerso nella tranquillità di Vallese di Oppeano, ha raggiunto un nuo... ► veronasera.it

Allarme sicurezza, Meli: "Videosorveglianza e forze dell’ordine per intercettare chi esce armato"

Allarme sicurezza, Meli: "Videosorveglianza e forze dell’ordine per intercettare chi esce armato"

Da circa un mese le tre “zone rosse” del centro storico sono operative e presidiate. L’obiettivo è... ► palermotoday.it

Donna accoltellata sul Gra a Roma, fermato il compagno che era fuggito

Donna accoltellata sul Gra a Roma, fermato il compagno che era fuggito

È stato individuato e fermato dalla polizia l’uomo sospettato di aver ferito ieri la compagna in aut... ► tg24.sky.it

Migranti, l’asse Meloni Ue passa per il Piano Mattei. E Piantedosi non le manda a dire: “Sui centri in Albania azione ostile di alcuni giudici”

Migranti, l’asse Meloni Ue passa per il Piano Mattei. E Piantedosi non le manda a dire: “Sui centri in Albania azione ostile di alcuni giudici”

Il dibattito sui flussi migratori torna al centro della scena politica europea e nazionale, segnan... ► secoloditalia.it

L’Ucraina sventrata da Putin

L’Ucraina sventrata da Putin

Nella notte tra il 18 e il 19 novembre, la Russia ha lanciato 476 droni e 48 missili (47 da crociera... ► ilfoglio.it

La forza di una donna 2 anticipazioni turche scopri chi è davvero piril

La forza di una donna 2 anticipazioni turche scopri chi è davvero piril

analisi del personaggio di Piril nella serie “La forza di una donna”: tra delicatezza e strategia N... ► jumptheshark.it

Jean Claude Andruet: classe e fantasia

Jean Claude Andruet: classe e fantasia

Ha vinto il Rallye Monte Carlo 1973, la prima gara del Campionato del Mondo ma ha fatto sognare gli ... ► tuttorally.news

La Forza Di Una Donna 2, Anticipazioni Turche: Ecco Chi E’ Davvero Piril!

La Forza Di Una Donna 2, Anticipazioni Turche: Ecco Chi E’ Davvero Piril!

Scopriamo insieme chi è davvero Piril nella serie?“La forza di una donna”: una presenza delicata o... ► uominiedonnenews.it

Insegnare le competenze di base: cinque nuove guide della Commissione europea

Insegnare le competenze di base: cinque nuove guide della Commissione europea

Sul sito della Commissione europea, è stata pubblicata una nuova serie di guide pratiche rivolte a ... ► orizzontescuola.it

Riprende la Stagione dell

Riprende la Stagione dell'Orchestra con un omaggio a Dukas, Franck e Šostakovi?

Il borgo dei tre colli si prepara ad accogliere il secondo appuntamento autunnale della Stagione d... ► ravennatoday.it

LIVE Conegliano Busto Arsizio 0 0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match del Palaverde, l’Imoco vuole la vittoria

LIVE Conegliano Busto Arsizio 0 0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match del Palaverde, l’Imoco vuole la vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 La slovena aumenta il suo score personale con il mur... ► oasport.it

Parma, intesa vicina per Guaita

Parma, intesa vicina per Guaita

Il Parma accelera sul mercato e sembra ormai vicinissimo a chiudere per Vicente Guaita. L’esperto ... ► parmatoday.it

Curling, l’Italia punta in alto agli Europei: Retornaz e compagni lanciano la volata olimpica

Curling, l’Italia punta in alto agli Europei: Retornaz e compagni lanciano la volata olimpica

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni agli Europei 2026 di curling, che andranno in scena sul... ► oasport.it

Plusvalenze fittizie, UFFICIALE Udinese: “Richiesta di rinvio a giudizio”

Plusvalenze fittizie, UFFICIALE Udinese: “Richiesta di rinvio a giudizio”

Ecco a quale indagine è legata la richiesta della Procura di Udine Con una nota ufficiale, l’Udines... ► calciomercato.it

Donna accoltellata sul Grande raccordo a Roma, arrestato il compagno

Donna accoltellata sul Grande raccordo a Roma, arrestato il compagno

AGI - L'uomo che avrebbe accoltellato ieri la compagna in auto sul Grande raccordo anulare di Roma ... ► agi.it

Ottavia Piccolo racconta Matteotti: “Anatomia di un fascismo” per la prima volta a Roma

Ottavia Piccolo racconta Matteotti: “Anatomia di un fascismo” per la prima volta a Roma

foto di Antonio ViscidoROMA – Che cos’è il fascismo? È un camuffamento, si nutre di paura, risponde... ► lopinionista.it

A Sulbiate i mercatini di Natale

A Sulbiate i mercatini di Natale

Camminando tra le bancarelle, ogni passo è l'occasione per scegliere un dono e lasciarsi conquista... ► monzatoday.it

Sampdoria, interesse dall’estero e dall’Italia per la società blucerchiata: tutti gli aggiornamenti e gli scenari futuri

Sampdoria, interesse dall’estero e dall’Italia per la società blucerchiata: tutti gli aggiornamenti e gli scenari futuri

Sampdoria, nuovi interessi dall’Italia e dall’estero: gli ultimi sviluppi e le prospettive per il c... ► calcionews24.com

Milan, Collovati spiega quali sono le differenze tra i derby di Milano, Roma e Genova

Milan, Collovati spiega quali sono le differenze tra i derby di Milano, Roma e Genova

Fulvio Collovati, protagonista dei derby di Milano, Roma e Genova, racconta in esclusiva a 'PianetaM... ► pianetamilan.it

Hellas Verona vs Parma, dodicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Hellas Verona vs Parma, dodicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. Le due squadre... ► sport.periodicodaily

Alatri, a Tecchiena sul ring "Fight for lilt lotta per la ricerca"

Alatri, a Tecchiena sul ring "Fight for lilt lotta per la ricerca"

La lotta che fa bene alla ricerca. Questo è lo spirito che muove la Italian Wrestling Association,... ► frosinonetoday.it

Ex Ilva, prosegue nella notte il presidio dei lavoratori. Il fatto del giorno | Video

Ex Ilva, prosegue nella notte il presidio dei lavoratori. Il fatto del giorno | Video

Dormiranno in strada questa notte i metalmeccanici dell'ex Ilva di Genova. Lo si legge in una nota d... ► ilsecoloxix.it

Android 17, arrivano prove concrete: cosa si è scoperto in merito

Android 17, arrivano prove concrete: cosa si è scoperto in merito

Google prosegue nello sviluppo di Android 17, con la prossima versione, destinata a debuttare entro... ► screenworld.it

Torna in Italia dopo l’espulsione: arrestato trentenne nella zona Ovest

Torna in Italia dopo l’espulsione: arrestato trentenne nella zona Ovest

L'Aquila - Un 30enne straniero, già destinatario di espulsione, è stato fermato dai Carabinieri del... ► abruzzo24ore.tv

Mangiano al ristorante di sushi e non pagano il conto da 150 euro, l’appello: “Ripensateci”

Mangiano al ristorante di sushi e non pagano il conto da 150 euro, l’appello: “Ripensateci”

Ascoli, 19 novembre 2025 – Un episodio amaro ha scosso il ristorante di sushi Duomila, dove tre gio... ► ilrestodelcarlino.it

Sabotaggio Nord Stream, Cassazione: “Ok a consegna Kuznietsov a Germania”

Sabotaggio Nord Stream, Cassazione: “Ok a consegna Kuznietsov a Germania”

(Adnkronos) – Via libera della Cassazione alla consegna alla Germania di Sehrii Kuznietsov, l'ucrain... ► periodicodaily.com

Alma LED premiata come “Private Equity Mid Cap Law Firm of the Year” ai TopLegal Awards 2025

Alma LED premiata come “Private Equity Mid Cap Law Firm of the Year” ai TopLegal Awards 2025

A ritirare il riconoscimento è stato Marco Nicolini, Equity Partner di Alma LED e responsabile del... ► ilgiornaleditalia.it

Juventus Women Lione 3 0 LIVE: occasione per Dumornay in avvio di ripresa

Juventus Women Lione 3 0 LIVE: occasione per Dumornay in avvio di ripresa

di Mauro MunnoJuventus Women Lione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match,... ► juventusnews24.com

Consiglio regionale, Nucera capo di gabinetto e Cannizzaro sua vice: le scelte del presidente Cirillo

Consiglio regionale, Nucera capo di gabinetto e Cannizzaro sua vice: le scelte del presidente Cirillo

Carmelo Nucera sarà il nuovo capo di gabinetto, nominato dal presidente del Consiglio regionale de... ► reggiotoday.it

"Qui per caso", Gero Guagliardo presenta il suo libro alla Biblioteca comunale di Gragnano

"Qui per caso", Gero Guagliardo presenta il suo libro alla Biblioteca comunale di Gragnano

«In questo libro tutti gli scatti sono legati al territorio di Piacenza, una città che mi ha subit... ► ilpiacenza.it