N on serve aspettare la bella stagione per riscoprire un classico intramontabile. La gonna di raso, con la sua lucentezza discreta e il suo charme senza tempo, resta un pilastro dello stile anche d’inverno, protagonista di outfit versatili e ultra femminili. Eccone cinque di tendenza a cui ispirarsi. Con maglione a collo alto, cappotto e stivali animalier Come abbinare la gonna in satin da vera esperta? Sfoggiandola insieme ad un maglione a collo alto, ad un cappotto rigoroso e a stivali dal finish animalier. Leggi anche › La gonna di raso non va in letargo. Come abbinarla con gusto nell’Inverno 2025 In sfumature avorio e bianco In vista di un’occasione speciale o di una cerimonia invernale, la longuette di seta dà il meglio di sé in sfumature d’avorio e bianco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La gonna di raso riscrive gli outfit invernali: texture lucida, layering strategico e dettagli che funzionano sempre