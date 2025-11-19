La venticinquesima edizione della ‘ Giornata per la storia ’, promossa e organizzata dal Palio del Duca di Acquaviva Picena in collaborazione con la Fondazione Federico II di Jesi, ha riscosso una grande adesione di pubblico. Il convegno ha avuto come tema centrale, il matrimonio nel Medioevo. In veste di moderatrice Franca Tacconi della Fondazione Federico II ed ha visto la partecipazione di Stefano Papetti, Teodorico Compagnoni, Maurizio Medori. Hanno partecipato inoltre Piero Celani, presidente Amat, Sandro Donati presidente della Bcc Banca del Piceno ed Ennio Guercioni presidente del Palio del Barone di Tortoreto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ‘Giornata per la storia’