La ginnasta Anthea Sisio sarà titolare ai mondiali di Manila

La ginnasta Anthea Sisio, della società Aiace Ginnastica che da più di due anni si allena presso il Centro Tecnico dell’Artistica81 di Trieste, è una delle titolari della squadra azzurra che affronterà i Mondiali Junior, in programma dal 20 al 24 novembre a Manila. Delle quattro ginnaste partite. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

