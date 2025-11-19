La gentilezza invade la Toscana

Pisa 18 novembre 2025- Il 13 novembre è stata celebrata la Giornata mondiale della gentilezza, a Pisa e provincia, sull'esempio di Grottaferrata,Capitale della Gentilezza 2025 sono state realizzate moltissime iniziative. Le Ambasciatrici di Costruiamo Gentilezza Tiziana Arnone, Monica Rindi, Germana delle CanneGrinch Gentile e di Anna Vitiello da Torre Annunziata hanno partecipato alla seduta speciale del CCRR del Comune di Bientina durante il quale è stato sottoscritto dall'Assessora Vincenti il Patto di “Comune costruttore di gentilezza”. Dal 12 al 15 a Pisa, Volterra e Cascina numerose classi hanno realizzato bellissime iniziative che hanno seminato gentilezza dai piccoli dell' infanzia ai grandi delle superiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

