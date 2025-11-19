La fortuna bacia Santeramo | vinti 2,5 milioni di euro con il 10 e Lotto

Due milioni e mezzo di euro: è la somma da capogiro vinta da un anonimo giocatore a Santeramo in Colle, nel Barese, con una schedina del 10 e Lotto. La puntata costata 4 euro, era stata registrata domenica scorsa nella tabaccheria Difonzo della città murgiana, in via Cassano. Il fortunato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Scopri altri approfondimenti

Gioca 4 euro e ne vince 100mila: la fortuna bacia Pratola Serra #PratolaSerra - facebook.com Vai su Facebook

La fortuna bacia i... clienti Kena! Gira la ruota! Vai su X

La fortuna bacia Santeramo: vinti 2,5 milioni di euro con il 10 e Lotto - Due milioni e mezzo di euro: è la somma da capogiro vinta da un anonimo giocatore a Santeramo in Colle, nel Barese, con una schedina del 10 e Lotto. Secondo baritoday.it

Santeramo in Colle, vinti 2 milioni e mezzo di euro al 10 e lotto - A Santeramo in Colle è caccia al fortunato vincitore del 10 e lotto cliente della Tabaccheria Difonzo in via ... Si legge su msn.com