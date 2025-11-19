La figurina solidale dedicata a Bruno Pesaola e la proiezione del docufilm
Venerdì 21 novembre, ore 20.30 al Teatro del Giullare di Salerno, nel centenario della nascita di Bruno Pesaola, il leggendario Petisso, il Tam Tam DigiFest e l’Associazione Figurine Forever celebrano la sua figura con un evento speciale che unisce memoria sportiva e narrazione cinematografica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
