La Fiamma Olimpica nelle opere realizzate dai giovani
“Fiamma olimpica: simbolo di pace, amicizia e unità”: questo il tema della seconda edizione del Premio “Sport e Giovani”, rivolto ad artisti tra i 18 e i 30 anni. Il concorso, promosso dall’Assessorato allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Latina, ha visto sfidarsi sette giovani. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il prossimo 23 dicembre Napoli ospiterà la tappa del progetto “ Il Viaggio della Fiamma Olimpica & Paralimpica Milano Cortina 2026 ”, la staffetta simbolica della torcia olimpica e paralimpica che attraverserà il territorio nazionale in vista dei Giochi Invernali. La - facebook.com Vai su Facebook
DALLA LINEA DA TRE ALLA FIAMMA OLIMPICA ? Marco Belinelli è ufficialmente Tedoforo di Milano Cortina 2026 e porterà la Torcia Olimpica!? #TuttoUnAltroSport Vai su X
Svelato il percorso della Fiamma Olimpica: da Roma a Cortina passerà per oltre 300 comuni - 000 km tra città, borghi e luoghi simbolici dell’Italia. Secondo greenme.it
La Fiamma olimpica a Riomaggiore. Il tedoforo sulla Via dell’Amore: "Un grande evento di comunità" - Pecunia: "Entusiasti per questa scelta che contribuirà a dare ancora più lustro al nostro ... Segnala lanazione.it
La fiamma olimpica oggi a Marsiglia. E la Francia si accende - it, Daniele Zappalà seguirà con la rubrica “Scintille olimpiche” il percorso di avvicinamento a Parigi 2024: ecco la prima puntata. Da avvenire.it