La Fiamma Olimpica nelle opere realizzate dai giovani

“Fiamma olimpica: simbolo di pace, amicizia e unità”: questo il tema della seconda edizione del Premio “Sport e Giovani”, rivolto ad artisti tra i 18 e i 30 anni. Il concorso, promosso dall’Assessorato allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Latina, ha visto sfidarsi sette giovani. 🔗 Leggi su Latinatoday.it