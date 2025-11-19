La Fed si divide sul taglio dei tassi a dicembre | molti dirigenti contrari Attesa la reazione di Trump
Washington, 19 novembre 2025 – Molti funzionari della Fed sono inclini a non effettuare un ulteriore taglio dei tassi a dicembre, come emerge dal verbale della riunione di oggi: una mossa che sicuramente farebbe infuriare il presidente Donald Trump, che spinge per tassi più bassi. Il verbale arriva in un contesto di incertezza crescente riguardo alle prospettive economiche, con i responsabili politici che riconoscono rischi per il mercato del lavoro e preoccupazioni che l 'inflazione possa essere più persistente del previsto, anche dopo che l'impatto dei dazi di Trump si sarà attenuato. Cosa è successo alla Federal Reserve. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un taglio architettonico che disegna l'ambiente. L'inserto filtra la luce, unendo gli spazi senza separarli. Per un salone dal respiro contemporaneo. Una porta che non divide, ma unisce. Rendi unico il tuo salone. Contattaci: 334 343 0098 - [email protected] Vai su Facebook
La Fed si divide sul taglio dei tassi a dicembre: molti dirigenti contrari. Attesa la reazione di Trump - È quanto emerge dal verbale della riunione di oggi della Federal Reserve, la banca centrale Usa. Come scrive quotidiano.net
Molti dirigenti della Fed contrari a taglio tassi di dicembre - Molti funzionari della Fed sono inclini a non effettuare un ulteriore taglio dei tassi a dicembre, come emerge dal verbale della riunione odierna: una mossa che sicuramente farebbe infuriare il presid ... Riporta ilsole24ore.com
Usa, Jefferson (Fed): taglio dei tassi giustificato, ora serve prudenza - Jefferson, ha dichiarato che "il bilanciamento dei rischi si è spostato, con maggiore incertezza sull’occupazione rispetto ai timori di ... Lo riporta finanza.repubblica.it