La Fed si divide sul taglio dei tassi a dicembre | molti dirigenti contrari Attesa la reazione di Trump

Washington, 19 novembre 2025 – Molti funzionari della Fed sono inclini a non effettuare un ulteriore taglio dei tassi a dicembre, come emerge dal verbale della riunione di oggi: una mossa che sicuramente farebbe infuriare il presidente Donald Trump, che spinge per tassi più bassi. Il verbale arriva in un contesto di incertezza crescente riguardo alle prospettive economiche, con i responsabili politici che riconoscono rischi per il mercato del lavoro e preoccupazioni che l 'inflazione possa essere più persistente del previsto, anche dopo che l'impatto dei dazi di Trump si sarà attenuato. Cosa è successo alla Federal Reserve. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

