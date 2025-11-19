La Fed si divide sul taglio dei tassi a dicembre | molti dirigenti contrari Attesa la reazione di Trump

Quotidiano.net | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington, 19 novembre 2025 – Molti funzionari della Fed sono inclini a non effettuare un ulteriore taglio dei tassi a dicembre, come emerge dal verbale della riunione di oggi: una mossa che sicuramente farebbe infuriare il presidente Donald Trump, che spinge per tassi più bassi. Il verbale arriva in un contesto di incertezza crescente riguardo alle prospettive economiche, con i responsabili politici che riconoscono rischi per il mercato del lavoro e preoccupazioni che l 'inflazione possa essere più persistente del previsto, anche dopo che l'impatto dei dazi di Trump si sarà attenuato. Cosa è successo alla Federal Reserve. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la fed si divide sul taglio dei tassi a dicembre molti dirigenti contrari attesa la reazione di trump

© Quotidiano.net - La Fed si divide sul taglio dei tassi a dicembre: molti dirigenti contrari. Attesa la reazione di Trump

Altri contenuti sullo stesso argomento

fed divide taglio tassiLa Fed si divide sul taglio dei tassi a dicembre: molti dirigenti contrari. Attesa la reazione di Trump - È quanto emerge dal verbale della riunione di oggi della Federal Reserve, la banca centrale Usa. Come scrive quotidiano.net

fed divide taglio tassiMolti dirigenti della Fed contrari a taglio tassi di dicembre - Molti funzionari della Fed sono inclini a non effettuare un ulteriore taglio dei tassi a dicembre, come emerge dal verbale della riunione odierna: una mossa che sicuramente farebbe infuriare il presid ... Riporta ilsole24ore.com

fed divide taglio tassiUsa, Jefferson (Fed): taglio dei tassi giustificato, ora serve prudenza - Jefferson, ha dichiarato che "il bilanciamento dei rischi si è spostato, con maggiore incertezza sull’occupazione rispetto ai timori di ... Lo riporta finanza.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Fed Divide Taglio Tassi