La febbre il dolore agli occhi e lo strabismo | le indagini sulla morte della bimba di 2 anni a Belluno

Sono in corso le indagini per capire cosa abbia provocato la morte della bimba di 2 anni deceduta a Belluno dopo le dimissioni dall'ospedale di Feltre. Sequestrate le cartelle cliniche. Indagine contro ignoti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

25 novembre, dalle 9.00 alle 10.00 ROMA – Dalla comunicazione all’appropriatezza in Pediatria, Focus su dolore e febbre In un contesto in cui l’eccesso di informazioni disponibili sul web porta spesso a incertezze e pratiche di automedicazione, diventa - facebook.com Vai su Facebook

Febbre e dolore dei bimbi, dal pediatra la 'top ten' degli errori di mamma e papà Vai su X

Ludovica morta a 2 anni dopo le dimissioni dall'ospedale, la febbre, il dolore agli occhi, lo strabismo: «Un virus letale» - Tre giorni di febbre altissima, debolezza, rifiuto del cibo, i medici che prescrivono qualche antipiretico e dell'antibiotico. Secondo ilmattino.it

Febbre alta, vomito, dolore agli occhi e rash cutaneo: il virus Oropouche arriva anche in Italia. Ecco di che si tratta e i sintomi da non sottovalutare - E provoca febbre molto alta, dolori articolari e muscolari e a volte da rash cutaneo, ossia piccole macchie arrossate della pelle. Si legge su ilfattoquotidiano.it

«Su Ludovica esami affrettati», la disperazione di mamma e papà della bambina morta a 2 anni dopo le dimissioni dall'ospedale: potevano fare di più. Fissata l'autopsia - «I medici potevano fare di più viste le condizioni in cui la bambina è stata portata al pronto soccorso di Feltre»: un dolore straziante ... Da ilgazzettino.it