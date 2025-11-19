La febbre il dolore agli occhi e lo strabismo | le indagini sulla morte della bimba di 2 anni a Belluno

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso le indagini per capire cosa abbia provocato la morte della bimba di 2 anni deceduta a Belluno dopo le dimissioni dall'ospedale di Feltre. Sequestrate le cartelle cliniche. Indagine contro ignoti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

febbre dolore agli occhiLudovica morta a 2 anni dopo le dimissioni dall'ospedale, la febbre, il dolore agli occhi, lo strabismo: «Un virus letale» - Tre giorni di febbre altissima, debolezza, rifiuto del cibo, i medici che prescrivono qualche antipiretico e dell'antibiotico. Secondo ilmattino.it

Febbre alta, vomito, dolore agli occhi e rash cutaneo: il virus Oropouche arriva anche in Italia. Ecco di che si tratta e i sintomi da non sottovalutare - E provoca febbre molto alta, dolori articolari e muscolari e a volte da rash cutaneo, ossia piccole macchie arrossate della pelle. Si legge su ilfattoquotidiano.it

febbre dolore agli occhi«Su Ludovica esami affrettati», la disperazione di mamma e papà della bambina morta a 2 anni dopo le dimissioni dall'ospedale: potevano fare di più. Fissata l'autopsia - «I medici potevano fare di più viste le condizioni in cui la bambina è stata portata al pronto soccorso di Feltre»: un dolore straziante ... Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Febbre Dolore Agli Occhi