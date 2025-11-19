La favola di Peter al Teatro del Lido

Il Teatro del Lido presenta domenica 23 novembre, alle 17.30, La Favola di Peter, una produzione Principio Attivo Teatro in collaborazione con silviOmbre, liberamente tratta da Storia straordinaria di Peter Schlemihl.Uno spettacolo, dai 6 anni in su, che unisce teatro d’attore, ombre e musica per. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "La favola di Peter" al Teatro del Lido

