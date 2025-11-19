La domestica ruba oltre 100mila euro in contanti | furto in casa per un noto imprenditore

Anconatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA- Sottrae 100mila euro in contanti a un noto imprenditore locale dove lavora come domestica, arrestata in flagranza una quarantenne romena per furto aggravato. Le manette sono scattate ieri mattina (18 novembre), al termine un’attività investigativa condotta dagli uomini della Sezione reati. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

