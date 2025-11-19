La devitalizzazione dei denti può proteggere da infarto ictus e diabete secondo uno studio

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un team di ricerca internazionale ha seguito pazienti sottoposti a devitalizzazione dei denti a causa di una parodontite apicale, tra le più diffuse patologie del cavo orale. Dopo l'intervento odontoiatrico, le analisi del sangue hanno evidenziato significativi miglioramenti nei parametri associati alle malattie cardiovascolari e al diabete di tipo 2. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

devitalizzazione denti pu242 proteggereLa devitalizzazione dei denti può proteggere da infarto, ictus e diabete, secondo uno studio - Un team di ricerca internazionale ha seguito pazienti sottoposti a devitalizzazione dei denti a causa di una parodontite apicale, tra le più diffuse patologie ... Scrive fanpage.it

La dieta per proteggere i denti: i cibi da scegliere per avere un sorriso più sano - Alcuni alimenti possono influire negativamente a causa degli alti livelli di zuccheri e acidità che ... Riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Devitalizzazione Denti Pu242 Proteggere