La devitalizzazione dei denti può proteggere da infarto ictus e diabete secondo uno studio
Un team di ricerca internazionale ha seguito pazienti sottoposti a devitalizzazione dei denti a causa di una parodontite apicale, tra le più diffuse patologie del cavo orale. Dopo l'intervento odontoiatrico, le analisi del sangue hanno evidenziato significativi miglioramenti nei parametri associati alle malattie cardiovascolari e al diabete di tipo 2. 🔗 Leggi su Fanpage.it
