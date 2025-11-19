Non hanno il dono dell’infallibilità. Ma indubbiamente le pubblicazioni gastronomiche segnalano tendenze, accendono riflettori, disegnano una gerarchia credibile dell’eccellenza nella ristorazione, insomma influenzano i gourmet indirizzando le loro scelte. E se è vero che le principali guide sono ormai arrivate sugli scafali delle librerie (manca solo la Michelin che verrà presentata a Parma proprio oggi pomeriggio) è illuminante l’incrocio tra le recensioni che riguardano il Lodigiano e la sua fitta rete di trattorie, locande e bistrot. Un primo riscontro è già significativo. Sono due i locali che confermano la loro leadership nella Bassa a sud di Milano: l’Antica Osteria del Cerreto di Abbadia Cerreto e La Coldana di Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La cucina fatta con il cuore. Dalla Coldana a Gaffurio e Antica Osteria del Cerreto. Guide alla scoperta di Lodi