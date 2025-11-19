La cucina fatta con il cuore Dalla Coldana a Gaffurio e Antica Osteria del Cerreto Guide alla scoperta di Lodi
Non hanno il dono dell’infallibilità. Ma indubbiamente le pubblicazioni gastronomiche segnalano tendenze, accendono riflettori, disegnano una gerarchia credibile dell’eccellenza nella ristorazione, insomma influenzano i gourmet indirizzando le loro scelte. E se è vero che le principali guide sono ormai arrivate sugli scafali delle librerie (manca solo la Michelin che verrà presentata a Parma proprio oggi pomeriggio) è illuminante l’incrocio tra le recensioni che riguardano il Lodigiano e la sua fitta rete di trattorie, locande e bistrot. Un primo riscontro è già significativo. Sono due i locali che confermano la loro leadership nella Bassa a sud di Milano: l’Antica Osteria del Cerreto di Abbadia Cerreto e La Coldana di Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
