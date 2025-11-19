La criminalità digitale supera i 10,5 trilioni nel 2025 con un incremento marcato di frodi AI ransomware e perdite nelle principali piattaforme crypto

Ilgiornaleditalia.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025 l’esposizione cyber cresce con con violazioni in aumento nella sanità e nella finanza, frodi digitali previste a 40 miliardi entro il 2027 e oltre 2,17 miliardi di perdite nel settore delle valute digitali L’impatto economico della criminalità informatica continua a crescere con una. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la criminalit224 digitale supera i 105 trilioni nel 2025 con un incremento marcato di frodi ai ransomware e perdite nelle principali piattaforme crypto

© Ilgiornaleditalia.it - La criminalità digitale supera i 10,5 trilioni nel 2025 con un incremento marcato di frodi AI ransomware e perdite nelle principali piattaforme crypto

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Criminalit224 Digitale Supera 105