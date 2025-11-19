di Alberto Minnella La politica italiana è un grande mobilificio dell’usato. Ogni stagione tira fuori un oggetto un po’ sgangherato, lo spolvera e ce lo mette davanti come fosse nuovo. L’ultimo è il taglio fiscale della manovra: due punti in meno sull’aliquota di mezzo. Una carezza annunciata come una rivoluzione. Dicono: “ Aiuterà la classe media ”. E qui si potrebbe chiudere il giornale e andare a fare una passeggiata. Perché la classe media, quella vera, è scomparsa da un pezzo. Esiste solo nella fantasia dei politici, come certi parenti che si nominano spesso e si vedono mai. Era quella che a fine mese riusciva a respirare, magari senza fare salti mortali, ma con la dignità di chi non deve scegliere tra il dentista e la spesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La classe media va in paradiso: la ‘svolta’ evocata dal governo è solo un segnaposto