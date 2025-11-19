La città più popolosa del mondo non è né New York né Tokyo e ha più abitanti del Canada

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapporto n del Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (Desa) registra un forte aumento delle megalopoli: crescita urbana concentrata in Asia, con Dacca, New Delhi e Shanghai tra le città più popolate del pianeta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

