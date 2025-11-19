La città in lutto morto Alessandro Restante

Grosseto in lutto per la morte di Alessandro Restante, 83 anni, architetto, politico e figura storica della vita civile grossetana. Restante è stato una presenza costante nella politica locale cittadina, prima nella democrazia Cristiana, poi in un percorso civico che però non gli ha mai fatto dimenticare quali erano i temi a cui teneva: ovvero la vita delle persone e il sociale. E’ stato Consigliere Comunale per tre legislature, dal 1970 al 1985, lavorando al fianco dei sindaci Giovanni Finetti e Flavio Tattarini. Ma non solo la politica. Restante era anche un architetto, conosciuto per la sua serietà a professionalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

