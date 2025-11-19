La strada da battere è chiara: contrastare con politiche mirate, tutti insieme, la desertificazione commerciale e portare nelle aree urbane la nuova linfa necessaria a fare rinascere i centri urbani e il loro commercio. Lo dicono i dati. "Le nuove proiezioni elaborate dall’ufficio studi di Confcommercio confermano un allarme che da tempo lanciamo: il commercio di prossimità a Pistoia è in piena emergenza e senza una strategia condivisa il rischio è quello di ritrovarci con un centro sempre più svuotato", dice il presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, Gianluca Spampani, che evidenzia come, entro il 2035, la città rischi di perdere il 27% delle sue attività commerciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La città e il commercio in crisi. Previsto un crollo del 27%: "Servono distretti e incentivi"