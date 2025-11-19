La Cina lancia la Super Visione | l' inquadratura della partita la scegli tu in tempo reale e a 360 gradi
In occasione dei campionati nazionali di sport, la Cina ha effettuato le trasmissioni delle partite di alcune discipline in un nuovo formato che consente agli spettatori di cambiare fluidamente in tempo reale l'inquadratura a 360 gradi sul campo. 🔗 Leggi su Dday.it
