La chiave dei sentimenti | il nuovo volume di Valentina de Giovanni

Educare alle emozioni attraverso la parola, la narrazione e il dialogo grazie al contributo di ventitré scrittori contemporanei, tra cui Vincenza Alfano, Sara Bilotti, Barbara Perna, Martin Rua, Maria Rosaria Selo, Serena Venditto, Letizia Vicidomini. Il libro contiene inoltre “Lessico sentimentale”, di Maurizio de Giovanni, e un’intervista a Gian Ettore Gassani, presidente nazionale di AMI – Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, a cura di Ida Palisi. Cosa significa oggi educare ai sentimenti? È da questa domanda che nasce La chiave dei sentimenti, il nuovo volume a cura di Valentina de Giovanni, con un importante contributo di Maurizio de Giovanni, pubblicato da Homo Scrivens nella collana Polimeri, prima collana italiana di scrittura collettiva. 🔗 Leggi su Parlami.eu

