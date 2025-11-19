La cantuatrice padovana Lisa Ardini torna con Dolce Amaro

Padovaoggi.it | 19 nov 2025

Una tazza scheggiata sul tavolo: un dettaglio minimo, ma impossibile da trascurare. Non serve altro, a volte, per capire che qualcosa non torna e che una storia è giunta al suo compimento. Da lì riparte Lisa Ardini, voce calda dalle sfumature soul e timbro pieno che guarda alle radici black senza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it



