La cantuatrice padovana Lisa Ardini torna con Dolce Amaro

Una tazza scheggiata sul tavolo: un dettaglio minimo, ma impossibile da trascurare. Non serve altro, a volte, per capire che qualcosa non torna e che una storia è giunta al suo compimento. Da lì riparte Lisa Ardini, voce calda dalle sfumature soul e timbro pieno che guarda alle radici black senza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Scopri altri approfondimenti

LISA ARDINI è una cantautrice padovana classe 1999. La musica la accompagna sin dall’infanzia: è la madre a guidarla tra i classici degli anni Settanta e Ottanta, un ascolto che resta la sua bussola e che ancora oggi le indica un orizzonte di melodia e sincer - facebook.com Vai su Facebook

“Dolce Amaro” è il nuovo singolo di Lisa Ardini: significato del brano e dove ascoltarlo - Una canzone che rifiuta la cancellazione del passato e trasforma la chiusura in un atto di identità Quando una storia finisce, non sempre serve un grande gesto per capirlo. Segnala spettegolando.it