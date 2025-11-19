La camera di consiglio | Il Maxiprocesso Visto Dall’Interno – Il Racconto di Pietro Grasso arriva in Abruzzo
L’Isolamento nel Bunker dell’Ucciardone. L’11 novembre 1987, Pietro Grasso, il presidente Alfonso Giordano (interpretato da Sergio Rubini ) e i sei giudici popolari entrarono in un appartamento-bunker a prova di attacchi, costruito all’interno del carcere dell’Ucciardone a Palermo. L’isolamento era totale: niente TV, telefoni o giornali. Il cibo era preparato da un cuoco fidato del Ministero della Giustizia per scongiurare avvelenamenti, e l’uscita era proibita, persino in caso di malore grave, per non rischiare di invalidare l’intero anno e dieci mesi di dibattimenti. View this post on Instagram Grasso rivela che, nonostante la claustrofobia, un dettaglio fondamentale che si vede nel film è assolutamente reale: il cortile. 🔗 Leggi su Citypescara.com
News recenti che potrebbero piacerti
È la regista de “La camera di consiglio”: Palermo 1987, Falcone nel bunker e Cosa nostra alla sbarra. L'intervista di Federico Pontiggia - facebook.com Vai su Facebook
“La camera di consiglio”, un film sulla condanna a Cosa nostra - Aggiunge un piccolo, per nulla trascurabile, tassello alla filmografia su Cosa nostra, e alla sua storia criminale tragicamente legata a quella italiana, l’interessante film di Fiorella Infascelli, La ... Come scrive cittanuova.it
La Camera di Consiglio, una clip in anteprima esclusiva dal film sul Maxiprocesso, con Sergio Rubini e Massimo Popolizio - Vi presentiamo in anteprima esclusiva una sequenza da La Camera di Consiglio, il film di Fiorella Infascelli sul mese trascorso in totale isolamento dalla giuria del Maxiprocesso di Palermo, negli ann ... Riporta comingsoon.it
La camera di consiglio, una clip inedita del film di Fiorella Infascelli - Il film sul Maxiprocesso di Palermo con Sergio Rubini e Massimo Popolizio. Riporta mymovies.it