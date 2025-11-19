La camera di consiglio | Il Maxiprocesso Visto Dall’Interno – Il Racconto di Pietro Grasso arriva in Abruzzo

L’Isolamento nel Bunker dell’Ucciardone. L’11 novembre 1987, Pietro Grasso, il presidente Alfonso Giordano (interpretato da Sergio Rubini ) e i sei giudici popolari entrarono in un appartamento-bunker a prova di attacchi, costruito all’interno del carcere dell’Ucciardone a Palermo. L’isolamento era totale: niente TV, telefoni o giornali. Il cibo era preparato da un cuoco fidato del Ministero della Giustizia per scongiurare avvelenamenti, e l’uscita era proibita, persino in caso di malore grave, per non rischiare di invalidare l’intero anno e dieci mesi di dibattimenti. View this post on Instagram Grasso rivela che, nonostante la claustrofobia, un dettaglio fondamentale che si vede nel film è assolutamente reale: il cortile. 🔗 Leggi su Citypescara.com