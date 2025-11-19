La Camera approva | è stupro se manca consenso libero e presente

Approvata all’unanimità con 227 voti a favore e nessun contrario; il testo passa al Senato per la seconda lettura. Una convergenza parlamentare rara ha portato la Camera ad approvare la riscrittura dell’articolo 609-bis del Codice penale, che ora pone il principio del “consenso libero e attuale” al centro della definizione di violenza sessuale. Un Parlamento compatto. La proposta di legge è stata approvata senza voti contrari: 227 sì in Aula. Il nuovo impianto normativo introduce la nozione di consenso come criterio fondamentale per qualificare il reato di violenza sessuale, spostando l’asse della responsabilità penale dalla prova esclusiva di coercizione fisica o minaccia alla presenza, o meno, di un consenso effettivo e contestuale all’atto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

