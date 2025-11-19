La bellezza inaspettata di Milano L’angolo di Florida in Porta Venezia la cupola stellare e l’autentica Brera

Ilgiorno.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non t’aspetti un angolo di Florida nel cuore dei Giardini Montanelli. E invece c’è: è Mami Azuma, l’esperta in botanica del Museo di Storia Naturale, a camminare tra gli esemplari di Taxodium distichum e a rievocare atmosfere oltreoceano. L’attrice Lella Costa invita a salire sulla macchina del tempo, per ripercorrere via Solferino riscoprendo lo spirito della Brera del passato, "un po’ più defilata, un po’ più autentica, un po’ meno glam". Si arrampica fino all’Osservatorio Astronomico e alla cupola di Schiaparelli - "dove Milano scopriva il cielo. e i marziani" - Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aeronautica d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

