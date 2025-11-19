Una mossa della principale candidata alla leadership delle opposizioni potrebbe portare a farle guadagnare parte dell’elettorato della Schlein Da una parte la voglia di mantenere fede al programma elettorale elencato agli elettori. Dall’altra, la volontà di diventare una figura sempre più rilevante all’interno del centrosinistra, e provare a scalzare la leadership di Elly Schlein. Qualunque sia la priorità, una delle battaglie principali nell’opposizione, si sta giocando sulla base dei diritti LGBTGIA +. E rischia di costare molto. – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - La battaglia interna al Pd si gioca sui diritti LGBTGIA+: ecco chi punta al posto della Schlein