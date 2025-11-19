Kryalos sgr chiuso il nuovo finanziamento da 40 milioni di euro per conto di Fondo Arcimboldo proprietari Bicocca Village e Gate a Milano

Investimenti sul Bicocca Village e sul Bicocca Gate, il nuovo piano di valorizzazione che accelera lo sviluppo del quartiere e ne conferma la centralità come polo commerciale e di intrattenimento Kryalos sgr sottoscrive un nuovo finanziamento da 40 milioni di euro per conto del fondo Arcimbol.

